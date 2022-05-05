Орбан не поддержит шестой пакет санкций ЕС против РФ "в его нынешнем виде", - СМИ

По его мнению, ограничения могут нанести больший ущерб Венгрии, чем РФ.

Орбан не поддержит шестой пакет санкций ЕС против РФ "в его нынешнем виде", - СМИ
Виктор Орбан
Фото: noi.md

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что новый санкционный пакет Европейского Союза против РоSSии может подорвать единство ЕФ и нанести больший ущерб Венгрии, чем РФ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейские СМИ.

Так Financial Times объясняет, что получила доступ к письму Орбана, направленному главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором премьер отмечает, что он не может поддержать санкционный пакет "в его нынешней форме".

"Если Еврокомиссия будет настаивать на одобрении ее предложения, то будет нести ответственность за историческую неудачу процесса евроинтеграции", - цитирует Орбана Financial Times.

Венгерский премьер отметил, что одобрение предложенного пакета санкций потребует от его страны масштабных инвестиций в альтернативные поставки и модернизацию венгерских нефтеперерабатывающих мощностей. Он предупредил, что предложенные меры могут также стать причиной дальнейшего роста цен на энергоресурсы.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее также заявил, что власти Венгрии не готовы поддержать шестой пакет санкций ЕС в том виде, в каком его предлагают сейчас. Сийярто объяснил, что предложенные ограничения, предусматривающие, в частности, эмбарго на роSSийскую нефть, "стали бы сильнейшим ударом по энергетической безопасности Венгрии".

Идею, согласно которой Венгрия и Словакия при этом получат полтора года на то, чтобы отказаться от роSSийской нефти, министр считает неразумной, поскольку "речь идет о коротком отрезке времени".

Напомним, накануне болгарский министр энергетики Александр Николов заявил, что Болгария попросит Евросоюз отсрочить эмбарго на роSSийскую нефть. Япония также пока что не может отказаться от роSSийской нефти.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что все страны ЕС поддержат шестой пакет санкций против РФ. Он подразумевает эмбарго на нефть для РоSSии.

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