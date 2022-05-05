Отсутствием страха в глазах: Анатолий Якименко рассказал, чем украинцы раздражали Путина

Отсутствием страха в глазах: Анатолий Якименко рассказал, чем украинцы раздражали Путина

Публицист, главный редактор сайта Trigger Анатолий Якименко рассказал, чем Украина и украинцы раздражали Путина.

Свое мнение он высказал в программе «Личность» с Сергеем Дойко.

«Главная причина не потому, что мы строили здесь богатую, красивую жизнь. Жизнь в Украине была тяжелой. Когда приезжали люди из-за границы сюда, они сразу видели на лицах украинцев грусть и обреченность. Все 30 лет здесь не улыбались, то есть люди вели трудную жизнь. Да, в глазах не было страха, но какого-то счастья или радости в глазах не светилось», - считает Анатолий Якименко.

Он отмечает, что не счастливыми лицами украинцы раздражали Путина.

«Мы его раздражали отсутствием страха в глазах, это важно, и проявлением воли. В русской культуре, это нужно понимать, проявление воли – это уголовное преступление. Я служил в русской армии, на флоте. Я знаю, о чем я говорю, я не в книгах это прочитал», - утверждает Анатолий Якименко.

По его словам, право на проявление свободы в РоSSии имеют только криминальные авторитеты.

«Чтобы получить это право, нужно вылезть либо на верхушку криминальной структуры, либо на верхушку власти. Если увидите, как Путин заходит в колонный зал, у него очень специфическое шествие. Оно напоминает ход авторитета или пахана на зоне к умывальнику. Это метафизика этой войны», - резюмирует Анатолий Якименко.


user, politeka.net

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