В Виннице снесли четырехметровый монумент буденновцу, красногвардейцу и красноармейцу

“Пропагандистская скульптурная композиция символизировала “преемственность поколений борцов за власть Советов”.

В Виннице снесли четырехметровый монумент буденновцу, красногвардейцу и красноармейцу
Фото: vmr.gov.ua

С Европейской площади в Виннице убрали четырехметровый памятник будённовцу, красногвардейцу и красноармейцу.

Исполком городского совета одобрил соответствующее решение на прошлой неделе, сообщили в Винницкой мэрии.

“Пропагандистская скульптурная композиция символизировала “преемственность поколений борцов за власть Советов” – тех, кто физически уничтожал нашу нацию голодоморами и репрессиями”, – говорится в сообщении.

Дирекция парков и досуга территориального общества, на балансе которого находились три фигуры, передала их на ответственное хранение Историко-мемориальному комплексу памяти жертв нацизма – филиалу Винницкого областного краеведческого музея.

Согласно информации историков, этот памятник в тогдашнем сквере Козицкого открыли 7 ноября 1977 по случаю 60-й годовщины большевистского переворота - "Великой Октябрьской Социалистической революции".

В горсовете отметили, что эта скульптурная композиция превозносила борцов за советскую власть, которая всеми силами пыталась уничтожить украинскую государственность и национальную идентичность. Зато идеология советов тесно связала этот памятник с победой во Второй мировой войне. На самом деле это ложное восприятие.

«По архивным материалам первые коллективные захоронения на этом месте большевиков и их сторонников, которые воевали против Армии Украинской Народной Республики, происходили в течение 1919-1922 годов. Только с 1958 г. на мемориал с кладбищ Винницы и Винницкой области начали перезахоронять прах участников событий Второй мировой войны. С тех пор официальное название этого места - "Мемориал борцов за советскую власть, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны", - пояснили в ВГС.

Отметим, 29 апреля из Центрального парка имени Николая Леонтовича в Виннице был убран памятник Максиму Горькому.

Кроме того, решением сессии городского совета более 10 топонимов в Винницкой общине лишились своего имперско-советского прошлого.

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