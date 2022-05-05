Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной инициативы United24. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

«Сегодня весь мир объединился вокруг Украины. Государства, компании, международные организации, главное – люди. Теперь среди них и вы. Спасибо. Вместе у нас есть потенциал остановить войну, которую развязала РоSSия. Восстановить то, что война разрушила», - сказал президент в новом видеообращении.

«Эта фандрейзинговая платформа – часть глобальной инициативы United24, которая была запущена, чтобы поддержать Украину. Здесь в один клик вы можете пожертвовать деньги, чтобы помочь нашим защитникам. И мирным людям. И восстановить Украину», – отметил Зеленский.

United24 стартует с фандрейзинговой платформы – она станет главным «окном» для сбора пожертвований в поддержку Украины.