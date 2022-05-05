При поддержке авиации противник возобновил наступление на завод "Азовсталь" в Мариуполе, – Генштаб

Вооруженные силы взяли под контроль несколько населенных пунктов на границе Николаевщины и Херсонщины.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Одновременно враг провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Республики Молдова. Осуществляет перегруппировку войск в отдельных направлениях, принимает меры по пополнению запасов. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы города Харькова и разведывает позиции подразделений Сил обороны. В Донецке и Таврическом направлении продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Противник применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий наших войск.

Подразделения противника пытаются вести наступательные действия на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, не имеют успеха.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиции защитников Украины. В районе города Мариуполь основные усилия роSSийские оккупанты сосредоточивают на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.

По имеющимся данным, часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины. Указанные военнослужащие находятся в районе вблизи украинско-роSSийской границы и ждут перемещения в РоSSийскую Федерацию.

Подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, находящиеся в населенном пункте Сватовского района Луганской области, укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов, имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением и готовы к выполнению задач.

На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не производил. Наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск и инфраструктуре региона. Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск поразили девять воздушных целей: четыре БПЛА (два из них – зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск) и три крылатые ракеты противника. Также поражены два самолета. Предварительно – истребители Су-30. Информация уточняется.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага.