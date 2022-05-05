Гуманитарку в Украину можно ввезти по упрощенной процедуре: что изменилось

В среду, 4 мая, начал работу сервис Е-декларация, который облегчает и упрощает процедуру таможенного оформления гуманитарных грузов из-за границы.

Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, информирует Апостроф.

Иностранцы и граждане Украины, которые не пользуются электронными сервисами "электронная подпись", BankID и MobileID, могут заранее заполнить из любой страны мира Е-декларацию для гуманитарного груза. Далее она попадет в базу данных Государственной таможенной службы Украины и дублируется декларанту на электронную почту.

После этого декларацию нужно распечатать и подписать. Во время прохождения украинской границы ее нужно передать представителю таможни.

Украинцы, которые пользуются электронными сервисами электронная подпись, BankID или MobileID, имеют возможность оформить таможенную Е-декларацию гуманитарного груза также через Единое окно Гостаможслужбы.

"Сервис таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов ускорит ввоз груза на территорию Украины и поспособствует уменьшению очередей в таможенных пунктах. Спасибо коллегам из Офиса Президента Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые приняли участие в разработке сервиса", — пояснил Тимошенко.


Лена Руденко, Апостроф

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