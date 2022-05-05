«Готовьтесь, братья»: Данилов назвал страны, на которые Путин может напасть после Украины

РоSSия со своими захватническими амбициями не остановится на Украине, поэтому другим странам уже следует готовиться к предстоящему нападению.

Об этом в интервью ISLND TV заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сейчас мир начал такое движение со многими процессами. Я уверен, что на Украине эта война не остановится. Будет еще много других вещей. Лавров на днях сказал, что казахи и молдаване - это братья. Готовьтесь, братья казахи и братья молдаване", - заявил Данилов.

Добавим, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РоSSия намерена эвакуировать семьи роSSийских офицеров из непризнанного Приднестровья.

«Подразделения оперативной группы роSSийских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы роSSийских войск», – сообщали в Генштабе.

Также стало известно, что Европейский Союз намерен предоставить Молдове дополнительное военное оборудование.

Об этом объявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями роSSийской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 млн евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержке мира. В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование", – объявил Мишель.

Ранее президент Молдовы Майя Санду признала, что сейчас страна фактически не имеет боеспособной армии, и эту ситуацию нужно менять.

"За 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники и боеспособных средств. Сейчас мы осознаем последствия", - призналась Майя Санду.