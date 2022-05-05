«Готовьтесь, братья»: Данилов назвал страны, на которые Путин может напасть после Украины

«Готовьтесь, братья»: Данилов назвал страны, на которые Путин может напасть после Украины

РоSSия со своими захватническими амбициями не остановится на Украине, поэтому другим странам уже следует готовиться к предстоящему нападению.

Об этом в интервью ISLND TV заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сейчас мир начал такое движение со многими процессами. Я уверен, что на Украине эта война не остановится. Будет еще много других вещей. Лавров на днях сказал, что казахи и молдаване - это братья. Готовьтесь, братья казахи и братья молдаване", - заявил Данилов.

Добавим, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РоSSия намерена эвакуировать семьи роSSийских офицеров из непризнанного Приднестровья.

«Подразделения оперативной группы роSSийских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы роSSийских войск», – сообщали в Генштабе.

Также стало известно, что Европейский Союз намерен предоставить Молдове дополнительное военное оборудование.

Об этом объявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями роSSийской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 млн евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержке мира. В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование", – объявил Мишель.

Ранее президент Молдовы Майя Санду признала, что сейчас страна фактически не имеет боеспособной армии, и эту ситуацию нужно менять.

"За 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники и боеспособных средств. Сейчас мы осознаем последствия", - призналась Майя Санду.


Катерина Петренко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Великобритания поможет Финляндии в случае нападения РоSSии — BBCВеликобритания поможет Финляндии в случае нападения РоSSии — BBC
После удара по Закарпатью в Венгрии говорят, что "приняли правильное решение" по оружию для УкраиныПосле удара по Закарпатью в Венгрии говорят, что "приняли правильное решение" по оружию для Украины
Ермак призвал Израиль встать на сторону Украины после антисемитских заявлений ЛавроваЕрмак призвал Израиль встать на сторону Украины после антисемитских заявлений Лаврова
Секретаря горсовета Новой Каховки освободили после 46 дней роSSийского пленаСекретаря горсовета Новой Каховки освободили после 46 дней роSSийского плена
Шольц считает, что в ЕС должны вступить все страны Западных БалканШольц считает, что в ЕС должны вступить все страны Западных Балкан
Патриарх Варфоломей назвал "шокирующим опытом" встречу с украинскими беженцами в ПольшеПатриарх Варфоломей назвал "шокирующим опытом" встречу с украинскими беженцами в Польше
РоSSийская агрессия разрушила культурные объекты в 13 регионах УкраиныРоSSийская агрессия разрушила культурные объекты в 13 регионах Украины
Австрия заявила, что ускоренная процедура вступления Украины в ЕС невозможнаАвстрия заявила, что ускоренная процедура вступления Украины в ЕС невозможна
Война РФ против Украины обострила экономические проблемы Америки - БлинкенВойна РФ против Украины обострила экономические проблемы Америки - Блинкен
РоSSийский захватчик рассказал СБУ, как собственноручно расстреливал мирное население УкраиныРоSSийский захватчик рассказал СБУ, как собственноручно расстреливал мирное население Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости