После удара по Закарпатью в Венгрии говорят, что "приняли правильное решение" по оружию для Украины
В правительстве страны также до сих пор отказываются поддерживать эмбарго на роSSийскую нефть, информирует
Государственный секретарь МИД Венгрии Томаш Менцер прокомментировал первый ракетный обстрел территории Закарпатской области, подчеркнув, что его страна поступила правильно, когда решила не поставлять оружие Украине. Об этом он заявил в эфире Kossuth Radio, сообщает
Менцер вспомнил об обстреле железнодорожной станции в Воловце и сказал, что постоянно поддерживает связь с посольством Венгрии в Ужгороде.
"Также важно отметить, что эта атака свидетельствует о том, что мы приняли правильное решение, когда решили не отправлять оружие на войну", — добавил госсекретарь.
По его мнению, военные грузы могут стать целями для армии РФ, если будут пересекать венгерско-украинскую границу.
Кроме того, Томаш Менцер поставил под сомнение предложение Европейского Союза ввести эмбарго на роSSийскую нефть.
Государственный секретарь МИД Венгрии подчеркнул, что позиция его страны четкая: "правительство не может поддерживать санкции на импорт природного газа и нефти, поскольку венгерский народ не должен платить цену войны".
Ранее источник в ЕС сообщил, что Венгрия и Словакия получат исключение относительно нефтяного эмбарго, которое Евросоюз планирует ввести против РоSSии в рамках шестого пакета санкций.
Перед этим глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен предложила странам ЕС ввести запрет на импорт сырой нефти из РоSSии в течение шести месяцев, а нефтепродуктов — до конца 2022 года.