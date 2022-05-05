После удара по Закарпатью в Венгрии говорят, что "приняли правильное решение" по оружию для Украины

В правительстве страны также до сих пор отказываются поддерживать эмбарго на роSSийскую нефть, информирует ZN.ua.

После удара по Закарпатью в Венгрии говорят, что
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Государственный секретарь МИД Венгрии Томаш Менцер прокомментировал первый ракетный обстрел территории Закарпатской области, подчеркнув, что его страна поступила правильно, когда решила не поставлять оружие Украине. Об этом он заявил в эфире Kossuth Radio, сообщает Infopost.

Менцер вспомнил об обстреле железнодорожной станции в Воловце и сказал, что постоянно поддерживает связь с посольством Венгрии в Ужгороде.

"Также важно отметить, что эта атака свидетельствует о том, что мы приняли правильное решение, когда решили не отправлять оружие на войну", — добавил госсекретарь.

По его мнению, военные грузы могут стать целями для армии РФ, если будут пересекать венгерско-украинскую границу.

Кроме того, Томаш Менцер поставил под сомнение предложение Европейского Союза ввести эмбарго на роSSийскую нефть.

Государственный секретарь МИД Венгрии подчеркнул, что позиция его страны четкая: "правительство не может поддерживать санкции на импорт природного газа и нефти, поскольку венгерский народ не должен платить цену войны".

Ранее источник в ЕС сообщил, что Венгрия и Словакия получат исключение относительно нефтяного эмбарго, которое Евросоюз планирует ввести против РоSSии в рамках шестого пакета санкций.

Перед этим глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен предложила странам ЕС ввести запрет на импорт сырой нефти из РоSSии в течение шести месяцев, а нефтепродуктов — до конца 2022 года.


Максим Царук, ZN.ua

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