Государственный секретарь МИД Венгрии Томаш Менцер прокомментировал первый ракетный обстрел территории Закарпатской области, подчеркнув, что его страна поступила правильно, когда решила не поставлять оружие Украине. Об этом он заявил в эфире Kossuth Radio, сообщает Infopost .

Менцер вспомнил об обстреле железнодорожной станции в Воловце и сказал, что постоянно поддерживает связь с посольством Венгрии в Ужгороде.

"Также важно отметить, что эта атака свидетельствует о том, что мы приняли правильное решение, когда решили не отправлять оружие на войну", — добавил госсекретарь.

По его мнению, военные грузы могут стать целями для армии РФ , если будут пересекать венгерско-украинскую границу.

Кроме того, Томаш Менцер поставил под сомнение предложение Европейского Союза ввести эмбарго на роSSийскую нефть.

Государственный секретарь МИД Венгрии подчеркнул, что позиция его страны четкая: "правительство не может поддерживать санкции на импорт природного газа и нефти, поскольку венгерский народ не должен платить цену войны".

Ранее источник в ЕС сообщил, что Венгрия и Словакия получат исключение относительно нефтяного эмбарго, которое Евросоюз планирует ввести против РоSSии в рамках шестого пакета санкций.