Секретаря горсовета Новой Каховки освободили после 46 дней роSSийского плена

Дмитрия Васильева похитили оккупанты 16 марта.

Секретаря горсовета Новой Каховки освободили после 46 дней роSSийского плена
Фото: Васильєва Людмила / Facebook

Секретаря городского совета Новой Каховки на Херсонщине Дмитрия Васильева освободили после 46 дней роSSийского плена.

Об этом сообщила его супруга Людмила Васильева.

"Сегодня, после 46 дней плена, я наконец-то увидела своего мужа на свободной Украине, который с первых дней войны остался в своем родном городе Новая Каховка, чтобы помогать людям выжить во время оккупации", - написала она в фейсбуке.

Жена поблагодарила всех причастных к освобождению, отметив, что городские власти не помогли никоим образом в этом вопросе.

"Дмитрий Васильев не пошел на сотрудничество с оккупантами, за что был наказан за свою проукраинскую позицию на 46 дней плена, в отличие от других "патриотов", которые через 2-3 дня уже были на свободе", - добавила Васильева.

Напомним, Васильева похитили роSSийские оккупанты 16 марта. Ранее супруга сообщала, что к секретарю применяют физическое и моральное давление, включая элементы пыток.

19 апреля оккупанты похитили депутата Новокаховского городского совета, руководителя дачного поселка Игоря Протоковило.

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