Секретаря горсовета Новой Каховки освободили после 46 дней роSSийского плена
Дмитрия Васильева похитили оккупанты 16 марта.
Секретаря городского совета Новой Каховки на Херсонщине Дмитрия Васильева освободили после 46 дней роSSийского плена.
Об этом сообщила его супруга Людмила Васильева.
"Сегодня, после 46 дней плена, я наконец-то увидела своего мужа на свободной Украине, который с первых дней войны остался в своем родном городе Новая Каховка, чтобы помогать людям выжить во время оккупации", - написала она в фейсбуке.
Жена поблагодарила всех причастных к освобождению, отметив, что городские власти не помогли никоим образом в этом вопросе.
"Дмитрий Васильев не пошел на сотрудничество с оккупантами, за что был наказан за свою проукраинскую позицию на 46 дней плена, в отличие от других "патриотов", которые через 2-3 дня уже были на свободе", - добавила Васильева.
Напомним, Васильева похитили роSSийские оккупанты 16 марта. Ранее супруга сообщала, что к секретарю применяют физическое и моральное давление, включая элементы пыток.
19 апреля оккупанты похитили депутата Новокаховского городского совета, руководителя дачного поселка Игоря Протоковило.