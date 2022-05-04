Зеленский назначил послов в девяти странах

4 мая 2022 г. Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов сразу в девяти странах мира. Информация об этом появилась на официальном сайте главы государства.

Согласно Указу № 299/2022 Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Куба была назначена Ирина Костюк.

Согласно Указам № 300/2022, № 301/2022 и № 302/2022 Юрий Пивоваров был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом сразу в трех африканских странах - Республике Сенегал, Гвинейской Республике и Республике Кот-д'Ивуар.

Согласно Указу № 303/2022 Чрезвычайным и Полномочным Послом в Объединенных Арабских Эмиратах был назначен Дмитрий Сеник.

Согласно Указу № 304/2022 Чрезвычайным и Полномочным Послом в Черногории был назначен Олег Герасименко.

Согласно Указу № 305/2022 Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Северная Македония была назначена Лариса Дир.

Согласно Указу № 306/2022 Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Словения был назначен Андрей Таран.

Согласно Указу № 307/2022 Чрезвычайным и Полномочным Послом в Румынии был назначен Игорь Прокопчук.

Кроме того, Владимир Зеленский подписал еще ряд указов, в частности, о награждении государственными наградами военных, которые смело защищают Украину.