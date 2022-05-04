Украинцы подали 135 тысяч сообщений о поврежденном или разрушенном жилье
Общая площадь такого жилья составляет 9 млн 401 тысяч метров.
По состоянию на 4 мая украинцы подали 135 тысяч информационных сообщений о поврежденном или разрушенном жилье.
Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).
"Запуск процесса компенсации такого жилья в Украине планируется уже в скором времени, не дожидаясь международных судов и получения репараций. Это предусмотрено нашим законопроектом №7198 о возмещении поврежденного и разрушенного жилья, который готовится ко второму чтению", – отметила Елена Шуляк.
При этом приоритет в предоставлении компенсации поврежденного или разрушенного жилья будет предоставляться многодетным семьям и военным, а также людям с инвалидностью. Каждый населенный пункт будет иметь свою очередь.
Напомним, заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов говорил о том, что правительство имеет три программы по восстановлению жилья, пострадавшего в войне с Россией, – краткосрочную, среднесрочную и целевую.
К слову, во Львове открыт первый модульный городок для внутренне перемещенных лиц.