Украинцы подали 135 тысяч сообщений о поврежденном или разрушенном жилье

Общая площадь такого жилья составляет 9 млн 401 тысяч метров.

Украинцы подали 135 тысяч сообщений о поврежденном или разрушенном жилье
Зруйнований житловий будинок в Луганській області
Фото: t.me/luhanskaVTSA/2035

По состоянию на 4 мая украинцы подали 135 тысяч информационных сообщений о поврежденном или разрушенном жилье.

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

"Запуск процесса компенсации такого жилья в Украине планируется уже в скором времени, не дожидаясь международных судов и получения репараций. Это предусмотрено нашим законопроектом №7198 о возмещении поврежденного и разрушенного жилья, который готовится ко второму чтению", – отметила Елена Шуляк.

При этом приоритет в предоставлении компенсации поврежденного или разрушенного жилья будет предоставляться многодетным семьям и военным, а также людям с инвалидностью. Каждый населенный пункт будет иметь свою очередь.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов говорил о том, что правительство имеет три программы по восстановлению жилья, пострадавшего в войне с Россией, – краткосрочную, среднесрочную и целевую.

К слову, во Львове открыт первый модульный городок для внутренне перемещенных лиц.



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