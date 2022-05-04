Парламент Болгарии проголосовал за предоставление помощи Украине

Под зданием парламента собрались два митинга: за и против поддержки Украины.

Парламент Болгарии проголосовал за предоставление помощи Украине
Фото: bnr.bg (Анжела Минкова)

После пяти часов обсуждений парламент Болгарии одобрил предоставление помощи Украине. Об этом сообщает Радио Болгария.

Глава Народного собрания Никола Минчев объявил, что Болгария будет проводить ремонт украинской военной техники согласно решению парламента. Минчев уточнил, что Болгария будет продолжать оказывать поддержку Украине по ее присоединению к ЕС, а также украинским гражданам, бегущим от войны.

"На военных предприятиях в Болгарии будут проводиться ремонтные работы по украинской военной технике и будут продолжаться поставки гуманитарной помощи, в том числе медикаментов, одежды и продовольствия", - заявил Минчев.

Болгария обеспечит и возможность ввоза украинского зерна в Варну, и расширенное энергетическое сотрудничество, в частности, поставки электроэнергии и природного газа из Украины.

Предложение внесла партия "Продолжаем изменения", и оно было принято голосами депутатов четырех членов правящей коалиции, а также партий ГЕРБ и ГНС. Только депутаты партии "Возрождение" проголосовали против.

В то же время еще с 15 часов перед зданием Народного собрания собрались протестующие против решения о военной помощи Украине. Через час у северного входа парламента собрались и сторонники движения "Боец", поддерживающие решение о предоставлении военной помощи. Вокруг парламента усилено полицейское присутствие, а движение перед зданием Народного собрания перекрыто.

Напомним, президент Зеленский обращался к Болгарии с просьбой о помощи с ремонтом военной техники.



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