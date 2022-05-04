В Украине начали работу над созданием новой программы развития ОПК, - Укроборонпром

"Программа... основывается на перевооружении ВСУ новейшим иностранным вооружением", - рассказал гендиректор концерна Юрий Гусев.

В Украине начали работу над созданием новой программы развития ОПК, - Укроборонпром
Фото: cfts.org.ua

Укроборонпром начал работу над программой развития ОПК, предусматривающей переоснащение ВСУ новейшим иностранным вооружением.

Об этом сообщили в пресс-службе государственного концерна.

"Концерн совместно с иностранными производителями ВВТ (вооружение и военная техника. - Ред.) уже прорабатывает создание центров обслуживания и ремонта основной номенклатуры техники, которая будет поставляться в Украину, а в дальнейшем – организацию лицензионного производства новых образцов вооружения и техники для Вооруженных сил Украины", - отметили в Укроборонпроме.

По словам гендиректора концерна Юрия Гусева, программа развития ОПК "основывается на перевооружении ВСУ новейшим иностранным вооружением".

"Таким образом, оборонно-промышленный комплекс должен стать ядром развития экономики Украины", - добавил Гусев.

Над программой работают государственный концерн, органы государственной власти, а также Генштаб ВСУ, нардепы и Национальная академия наук.

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли обсудили переход ВСУ от советского вооружения и техники на натовские образцы.

США приступили к дополнительному обучению украинских воинов на военных объектах США в Германии.

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