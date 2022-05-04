Зеленский оценил вероятность перехода войны с Россией в замороженный конфликт

Он сравнил минские договоренности с "дипломатическим болотом", отметив, что такого больше не будет, информирует ZN.ua.

Зеленский оценил вероятность перехода войны с Россией в замороженный конфликт
© КГГА, Алексей Самсонов

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не согласится на замороженный конфликт с Россией. Выступая на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, он отметил, что прекращение огня в этой войне будет только тогда, когда РФ будет готова пойти на диалог, и когда состоится встреча лидеров.

При этом президент подчеркнул, что даже если огонь будет прекращен – оккупантам не разрешат оставаться на своих нынешних позициях.

"Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был "Минск-1", "Минск-2", были соответствующие документы, которые нарушались. Так что я могу сказать, что это были несерьезные документы. Впрочем, были договоренности на бумаге, это был замороженный конфликт в том или ином виде. Я против, поэтому такого документа у нас точно не будет", — добавил Зеленский.

Он напомнил, что из минских договоренностей вышла не Украина, а РоSSия, когда начала полномасштабное вторжение.

"Больше в такое дипломатическое болото Украина точно не пойдет", — подытожил Зеленский.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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