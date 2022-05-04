Шойгу сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине: без лжи не обошлось и на этот раз

Военное руководство агрессора продолжает лгать о якобы защите гражданских. Там никто и не вспоминает о том, что мирные украинцы ежедневно погибают в результате ракетных бомбардировок оккупантов, информирует ZN.ua.

Шойгу сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине: без лжи не обошлось и на этот раз
© ТАСС

Министр обороны РоSSии Сергей Шойгу заявил, что якобы оккупационные войска вместе с так называемыми подразделениями "Л/ДНР" расширяют контроль над этими квазиобразованиями. Его слова цитирует "Интерфакс".

"Вооруженные силы РоSSийской Федерации продолжают "специальную военную операцию" (войну – ред.). В настоящее время подразделения роSSийской армии совместно с "народной милицией" "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики" расширяют контроль над территориями "ЛНР" и "ДНР", — сказал Шойгу, снова солгав о том, якобы оккупанты делают все возможное, чтобы защитить гражданское население.

В частности, он заявил, что каждый день на этих территориях открываются гуманитарные коридоры и действует режим тишины. Это, конечно, ложь. На примере Мариуполя можно понять, что на самом деле означают договоренности с оккупационными войсками – этот самый режим тишины, о котором заявил Шойгу, они срывают, прерывая эвакуацию гражданских.

Также Шойгу отметил, что роSSийские военные контролируют Мариуполь, однако это тоже ложь. На территории завода "Азовсталь" есть украинские защитники, поэтому о полном контроле над городом речи быть не может.

Министр обороны РФ пообещал, что рашисты будут уничтожать военную помощь, поступающую Украине от наших союзников.

"США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения", — сказал Шойгу.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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