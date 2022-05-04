Politico: Боснийцы следят за войной в Украине с горьким чувством дежавю

Боснийский опыт свидетельствует, что жизнь украинцев после войны уже никогда не будет такой, как раньше, информирует ZN.ua.

Politico: Боснийцы следят за войной в Украине с горьким чувством дежавю
© КГГА / Военное ТВ, Алексей Бобовников

Тридцать лет назад Мирсад убежал в лес и стал беженцем, когда в Боснии и Герцеговине началась самая большая европейская война с 1945 года. Сегодня он снова с горьким ощущением дежавю наблюдает, как в Европе снова началась уже другая самая худшая война со времен Второй мировой войны.

«То, что происходит в Украине, это ужасно. Абсолютная катастрофа. У меня она вызывает очень много воспоминаний», – сказал босниец журналистам Politico.

В конце концов Мирсад вернулся домой через несколько лет после войны. Ему приходится жить в регионе, который контролируют те же люди, которые убили его брата, терроризировали его родителей, сожгли его село. Но Мирсад вернулся только потому, что его вынудили. Его история хорошо иллюстрирует, на сколько тяжелым может быть возвращение, если даже международная поддержка и миротворческие силы будут гарантировать безопасность.

3 мая 1992 года, еще в начале пресловутых этнических чисток в Боснии и Герцеговине, сербские бойцы зашли в деревню Гранча, забили до смерти трех мужчин, которые не успели сбежать, застрелили молодую девушку по имени Сельма Годжич, а также сожгли многие дома. В конце концов, сербы взяли под контроль целый регион на востоке Боснии недалеко от Сребреницы, где сербские силы устроили самую большую массовую бойню в Европе со времен Второй мировой войны, пытаясь изгнать мусульман-боснийцев, которые составляли большинство населения. Поскольку идти было некуда, на то время 31-летний Мирсад и другие селяне вернулись через 10 дней из леса и сдались. Сербы задержали их и избивали в школьном спортзале в городе неподалеку в течении нескольких дней. Там охранники застрелили нескольких мужчин на виду у других заключенных. Мирсад подслушал, как сербы радостно обсуждали убийство другого мужчины. Он понял, что они говорили о его брате.


Лесь Димань, ZN.ua

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