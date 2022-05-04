Простоял один день: в Белгороде памятник "бабушке с красным флагом" убрали по необычной причине

В роSSийском Белгороде демонтировали памятник украинской бабушке с советским флагом. Он простоял у кинотеатра Победа только один день, информирует Апостроф.

Об этом пишет роSSийское издание "Медуза", ссылаясь на мэрию Белгорода.

В мэрии заявили, что решили скульптуру переместить, сейчас ищут для нее новое место.

По словам мэра города Антона Иванова, после установки памятника жители начали забираться на него. Скульптуру поставят там, где с этим "символом" у людей нет контакта.

Как пишут роSSийские СМИ, памятник бабушке – пластиковый, его подарила одна из фирм, занимающаяся производством промышленного пластика.

Видео, на котором украинские военные встречают бабушка с советским флагом, быстро подхватили роSSийские пропагандисты. Из видео понятно, что бабушка перепутала украинских военных с русским и рассказала им, что очень ждала и молилась за Путина и за весь народ. Украинский военный дал ей продукты, а затем бросил красное знамя на землю и наступил на него. После чего женщина сказала, что не хочет продуктов, потому что он стал на "флаг, за который ее родители погибали". На что украинский военный сказал, что наступил на флаг, потому что роSSийские кафиры пришли в его дом.

После этого в РоSSии массово начали выходить сюжеты об "украинской бабушке", стали называть "символом поддержки РоSSии".

Примечательно, что россияне даже не установили, что это за бабушка и откуда она, звучат разные версии.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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