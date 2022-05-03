МИД Украины пригласил Папу Римского совершить визит в Киев

В Министерстве иностранных дел Украины поблагодарили Папу Римского за внимание к Украине во время полномасштабного военного вторжения РоSSии. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Он отметил, что внимательно ознакомились с интервью Папы Франциска для итальянской Corriere Della Sera.

"Ценим, что Украина остается в центре его внимания. Благодарны за усилия Папы Римского по установлению справедливого мира и остановке войны, которая никак не была спровоцирована Украиной, НАТО или любой другой третьей стороной. И для Понтифика, и для всего мира сейчас стало совершенно очевидно, что ни РоSSия, ни лично Путин не настроены на прекращение кровопролития на украинской земле", - сказал Николенко.

В МИДе отметили, что понтифик констатировал, что Москва проигнорировала все призывы Ватикана к прекращению войны.

"Вместо этого Украина подтверждает свою приверженность диалогу и в очередной раз возобновляет приглашение Святейшему Отцу совершить визит в Киев . Верим, что добро непременно победит зло. Призываем Святейшего Отца продолжать молиться за украинцев и прилагать усилия ради мира в Украине", - добавил спикер МИД .