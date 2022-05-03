Израиль продлил туристические визы для украинцев до конца мая — посольство

То же может произойти и в июне – все зависит от военного положения, информирует ZN.ua.

Израиль продлил туристические визы для украинцев до конца мая — посольство

Граждане Украины, которые на начало роSSийской агрессии против Украины 24 февраля находились в Израиле легально, как туристы, могут находиться там до 31 мая. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

"Граждане Украины, которые находились в Израиле как туристы и планируют находиться в стране до окончания военных действий в Украине, не стоит посещать офисы МВД для продления туристической визы, поскольку она уже продлена автоматически до 31.05.2022", — говорится в сообщении.

Если военное положение в Украине будет продолжено, МВД Израиля будут приняты дополнительные меры с целью пролонгации срока пребывания украинцев.

"Также информируем, что сейчас идет переговорный процесс относительно возможности временного трудоустройства граждан Украины, которые находятся в статусе туристов. Посольство будет информировать о возможных сферах работы и условиях трудоустройства", — отмечает посольство.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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