У нас есть новый пакет поддержки для Украины на 300 млн фунтов — Джонсон

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания выделит для Украины новый пакет поддержки на сумму 300 млн фунтов. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

"У нас есть новый пакет поддержки – 300 млн фунтов: радары, чтобы определять, где находится артиллерия, нацеленная на ваши города, дроны, чтобы усилить вашу пехоту и ваши наступательные силы. Чтобы вместе с другими вашими друзьями поставить вам оружие, предоставить вам гуманитарную помощь, чтобы мы могли достичь наших целей по усилению Украины таким образом, чтобы никто и никогда не осмелился посягать на нее", — отметил Джонсон.