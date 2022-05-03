У нас есть новый пакет поддержки для Украины на 300 млн фунтов — Джонсон

Что будет туда входить?

У нас есть новый пакет поддержки для Украины на 300 млн фунтов — Джонсон
© Офис президента

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания выделит для Украины новый пакет поддержки на сумму 300 млн фунтов. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

"У нас есть новый пакет поддержки – 300 млн фунтов: радары, чтобы определять, где находится артиллерия, нацеленная на ваши города, дроны, чтобы усилить вашу пехоту и ваши наступательные силы. Чтобы вместе с другими вашими друзьями поставить вам оружие, предоставить вам гуманитарную помощь, чтобы мы могли достичь наших целей по усилению Украины таким образом, чтобы никто и никогда не осмелился посягать на нее", — отметил Джонсон.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Убивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФУбивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Борис Джонсон выступил в Верховной Раде Украины с видеоречьюБорис Джонсон выступил в Верховной Раде Украины с видеоречью
Джонсон после выступления в Раде: "Настал звездный час Украины"Джонсон после выступления в Раде: "Настал звездный час Украины"
Джонсон и Зеленский обратились к Раде: видео и все подробностиДжонсон и Зеленский обратились к Раде: видео и все подробности
Бабка с красной тряпкой: в РоSSии устроили истерию с новым "символом" войны против УкраиныБабка с красной тряпкой: в РоSSии устроили истерию с новым "символом" войны против Украины
В Мелитополе засветилась предательница Украины, бежавшая в Москву: фотоВ Мелитополе засветилась предательница Украины, бежавшая в Москву: фото
Войска РФ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — НацполицияВойска РФ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — Нацполиция
Посол Украины ответил Шольцу на его нежелание ехать в КиевПосол Украины ответил Шольцу на его нежелание ехать в Киев
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
Орбан сказал, что у россиян есть план – все закончится 9 мая, - Папа ФранцискОрбан сказал, что у россиян есть план – все закончится 9 мая, - Папа Франциск
Враг снова нанес ракетный удар по Одессе. Есть жертвы – ОВАВраг снова нанес ракетный удар по Одессе. Есть жертвы – ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости