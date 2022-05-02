На Херсонщине пожары охватили 800 га лесов, связи со спасателями нет уже 2 дня, - Болоховец

"Орки не разрешали лесной охране подступаться к местам возгораний, пока огонь не дошел до их блокпостов".

За неделю пожары охватили более 800 га леса на оккупированной территории Херсонщины.

Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец.

По его словам, оккупанты не разрешали лесной охране подступать к местам возгораний, пока огонь не дошел до вражеских блокпостов.

"По последним данным, пожар локализован, но последние два дня связи с нашими коллегами нет", - подчеркнул Болоховец.

Он сообщил, что в целом количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2021 года возросло в 2,6 раза. Средняя площадь пожара возросла в 16 раз.

"Напоминаю, сейчас почти по всей стране действует запрет на посещение леса. Прошу удержаться прогулок по лесным массивам, особенно в регионах, которые недавно освободили от оккупантов. Это может стоить вам жизни", - подчеркнул руководитель Гослесагентства.

Напомним, в Гослесагентстве ранее сообщалось, что с начала 2022 года в лесах Украины уже ликвидировано 86 пожаров на площади 438 га, что в 11 раз больше количества и в 78 раз больше площади возгораний за аналогичный период 2021 года.