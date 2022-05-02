В РФ одна из рот в полном составе вместе с командиром отказались воевать в Украине – журналист

Речь идет о роте 21 отдельной мотострелковой бригады.

В РФ одна из рот в полном составе вместе с командиром отказались воевать в Украине – журналист
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РоSSийские военные продолжают отказываться от участия в войне против Украины. Так, одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады в полном составе отказалась ехать в Украину, сообщил журналист Роман Цимбалюк.

«Военнослужащие РоSSийской Федерации продолжают отказываться от участия в «специальной военной операции» на территории Украины. В частности, одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 12128, Тоцкое-2, Оренбургская обл.) в полном составе, включая командира, отказалась от убытия на территорию Украины», – сообщил Цимбалюк.

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