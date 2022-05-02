В Лисичанске россияне сожгли гимназию-Бельгийское наследие и убили троих человек (обновлено)

Также за вчера россияне ранили троих мирных жителей, включая ребенка.

В Лисичанске россияне сожгли гимназию-Бельгийское наследие и убили троих человек (обновлено)
Обстріл Луганської області
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

За минувшие сутки от роSSийских обстрелов погибли трое жителей Луганщины, еще трое, включая ребенка, пострадали.

В Лисичанске от обстрела сгорела гимназия – Бельгийское наследие, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Ранение парень 2010 года рождения получил во время плотного обстрела россиянами города Золотое примерно в 20:00 1 мая. Также среди пострадавших местный житель. Погибла жительница Золотого. Еще двое погибших за прошедшие сутки в Лисичанске и Попасной. Осколочное ранение получил житель Лисичанска" – уточнил он.

Гайдай назвал 1 мая сверхтяжелыми сутками. Мощные продолжительные обстрелы помешали полноценной эвакуации. По меньшей мере 12 домов уничтожены в Орехове, четыре – в Горском.

"В Лисичанске сгорело старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью Бельгийского наследия города, а также повреждено несколько домов. В Северодонецке – шесть многоэтажек, пять из которых расположены рядом. Всего за 1 мая города и села Луганщины 18 раз подвергались вражеским обстрелам. Только официально зафиксировано разрушение 28 домов", – сообщил Сергей Гайдай.

Обновление. В результате обстрелов в Луганской области разрушен памятник архитектуры 19 века, сообщили в Национальной полиции Украины.

В милицию поступило 6 сообщений о совершенных мародерствах, 4 сообщения о незаконном завладении автотранспортом и 2 сообщения о без вести пропавших граждан.

Напомним, за вчера из Лисичанска эвакуировали 26 человек. Гайдай призывает жителей Северодонецка, Горской общины, Рубежного и Лисичанска эвакуироваться, пока ситуация там не ухудшилась, как в Попасной. Из Попаснянского общины вывоз мирных прекращен после того, как россияне обстреляли два эвакуационных автобуса и захватили водителя.



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