РоSSияне десантными катерами перебросили подразделение на остров Змеиный

Это произошло после нанесения украинскими силами удара по острову.

РоSSияне десантными катерами перебросили подразделение на остров Змеиный
Фото: скріншот

В Черном море зафиксировали активизацию сил роSSийского флота.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Согласно информации, это произошло после нанесения украинскими силами очередного удара по Змеиному.

Теперь россияне десантными скоростными катерами типа "Раптор" пытались осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих подразделений, все еще остающихся на острове.

"Остальные корабли и подводная лодка продолжают сохранять угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне",– отметили в командовании.

Напомним, что 30 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям роSSийских оккупантов на острове Змеиный. Были разбиты три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», а также машина связи.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Оккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военныхОккупанты уже потеряли в войне против Украины почти 22 тыс. военных
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия активизировала флот в Черном море после удара по острову ЗмеиныйРоSSия активизировала флот в Черном море после удара по острову Змеиный
ВСУ снова накрыли остров Змеиный – уничтожены 42 оккупантов и техникаВСУ снова накрыли остров Змеиный – уничтожены 42 оккупантов и техника
РоSSияне обстреляли в субботу Васильевку и фермерские хозяйства Запорожской области, - ОВАРоSSияне обстреляли в субботу Васильевку и фермерские хозяйства Запорожской области, - ОВА
РоSSияне готовятся к большей активизации боевых действий на востоке, - МинобороныРоSSияне готовятся к большей активизации боевых действий на востоке, - Минобороны
РоSSияне отправили матери украинского военнопленного фото мертвого сына — СМИРоSSияне отправили матери украинского военнопленного фото мертвого сына — СМИ
РоSSияне добивают Камышеваху, – председатель Луганской ОВАРоSSияне добивают Камышеваху, – председатель Луганской ОВА
РоSSияне оплатят ленд-лиз Украине: как это будет реализованоРоSSияне оплатят ленд-лиз Украине: как это будет реализовано
РоSSияне хотят уничтожить Мариуполь и "Азов": в ОП рассказали об отношении Путина к вопросу эвакуацииРоSSияне хотят уничтожить Мариуполь и "Азов": в ОП рассказали об отношении Путина к вопросу эвакуации
РоSSияне использовали фосфорные снаряды при обстреле села в Донецкой области, - КириленкоРоSSияне использовали фосфорные снаряды при обстреле села в Донецкой области, - Кириленко
«РоSSияне пытаются унизить все, что олицетворяет ООН» – Зеленский про обстрел Киева
Последние новости
Подгружаем последние новости