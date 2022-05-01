РоSSияне десантными катерами перебросили подразделение на остров Змеиный

Это произошло после нанесения украинскими силами удара по острову.

В Черном море зафиксировали активизацию сил роSSийского флота.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Согласно информации, это произошло после нанесения украинскими силами очередного удара по Змеиному.

Теперь россияне десантными скоростными катерами типа "Раптор" пытались осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих подразделений, все еще остающихся на острове.

"Остальные корабли и подводная лодка продолжают сохранять угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне",– отметили в командовании.

Напомним, что 30 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям роSSийских оккупантов на острове Змеиный. Были разбиты три зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», а также машина связи.