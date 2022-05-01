В Мариуполе сегодня возможна эвакуация мирного населения

В Мариупольской городской раде заявили , что эвакуация мирного населения из блокадного Мариуполя может состояться в воскресенье, 1 мая.

"Официально. Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити", - говорится в сообщении.

В гродской раде призывают украинцев, у которых остались родственники или знакомые в Мариуполе, постараться связаться с ними "всеми способами".

"Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно", - добавили в горраде.