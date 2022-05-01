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2022-05-01
В Мариуполе сегодня возможна эвакуация мирного населения
Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити".
В Мариупольской городской раде
"Официально. Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити", - говорится в сообщении.
В гродской раде призывают украинцев, у которых остались родственники или знакомые в Мариуполе, постараться связаться с ними "всеми способами".
"Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно", - добавили в горраде.
Анна Конюченко, ZN.ua