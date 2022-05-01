Украинцы по возвращении из плена в РоSSии сообщают о бесчеловечных условиях: раненые с сепсисом и ампутациями

РоSSияне пытали захваченных в плен.

Украинцы по возвращении из плена в РоSSии сообщают о бесчеловечных условиях: раненые с сепсисом и ампутациями
Фото: torange.biz

Освобожденные из плена украинцы сообщают об унижениях и бесчеловечных условиях содержания. Среди них - раненые с сепсисом и ампутациями.

Некоторым пленным мужчинам оккупанты наливали в обувь воду, заставляли ее обувать и лежать на морозе лицом к земле по три-четыре дня, сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

С обмороженными конечностями пленных направляли в роSSийские лагеря, а затем – в первый СИЗО Курска. Никакой медицинской помощи не оказывали.

"Украинцев одевали в форму пленных, подстригали волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и исполнять их для своих надзирателей. Допросы проходили два-три раза в день, после чего мужчин жестоко избивали, а впоследствии заставляли подписывать документы о том, что с ними хорошо обращались", – сообщила Денисова.

Тяжелораненых украинцев с ампутациями и обморожениями оккупанты решили обменять, но из-за отсутствия машин скорой помощи их везли в течение пяти часов на грузовых железнодорожных платформах. Люди лежали на шоссе на носилках.

"Захватывая в заложники мирных жителей, роSSийские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности, статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников", - подчеркнула Денисова.

Напомним, вчера состоялся восьмой за время полномасштабной войны РоSSии против Украины обмен пленными. Домой вернулись 14 украинцев: семь гражданских и семь военных, включая беременную.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции ВОТ Ирина Верещук сообщила, что во время обмена пленными роSSийская сторона пыталась обменять украинское гражданское население на военнопленных, что прямо запрещено Женевскими конвенциями.

По информации украинских властей, в РФ находится более тысячи заложников – в том числе почти 500 женщин. Они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах в Курске, Брянске, Рязани, Ростове.

Верещук отмечала, что РФ отказывается возвращать гражданских женщин. По ее словам, Киев даже намерен отказываться от обменов, если в списке нет женщин, иначе их просто не спасти.

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