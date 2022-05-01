Харьковчан призвали не выходить сегодня из укрытий из-за интенсивных обстрелов

Жителей северных и восточных районов города просят оставаться в укрытиях даже в отсутствие воздушной тревоги.

Харьковчан призвали не выходить сегодня из укрытий из-за интенсивных обстрелов
Харків

Жителей северных и восточных районов Харькова попросили сегодня не выходить из укрытий без необходимости. Это связано с интенсивными вражескими обстрелами.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал харьковчан быть бдительными.

"В связи с интенсивными обстрелами призываем жителей северных и восточных районов Харькова, в частности, Салтовки, без необходимости не выходить из укрытия в течение дня. Даже при отсутствии воздушной тревоги", - подчеркнул он.

Напомним, по данным Генштаба, на Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огневое поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В указанные районы перемещены до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыли около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей".

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