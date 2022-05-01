РФ на майские праздники готовит провокации в Приднестровье – ГУР

РоSSия продолжает готовить Приднестровье к войне с Украиной. На территории "ПМР" напечатан большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая 2022 года, информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В тексте газеты высказывается просьба "привлечь вооруженные силы "ПМР" в действиях армии РоSSии".

Для этого на территории самой РФ открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья.

"Таким образом кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут провоцировать с территории «ПМР»", - подчеркнули в ГУР.

Отмечается, что газета содержит ряд агитационных материалов о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин".

"Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на "Украину и коллективный Запад"", - заявила украинская разведка.