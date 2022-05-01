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2022-05-01
Украинские защитники за сутки уничтожили девять воздушных целей врага
Противовоздушной обороной уничтожены два штурмовика Су-25 и 7 БПЛА роSSийских оккупантов, информирует
© ТАСС
Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
"30 апреля поражено 9 воздушных целей рашистов. На этот раз противовоздушной обороной уничтожены два штурмовика Су-25 и 7 БПЛА роSSийских оккупантов", – говорится в сообщении.
"Приятно, что эффективнее работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК, как отечественного, так и иностранного производства, осваивают все большее число бойцов. Су-25 оккупантов - сбили именно с переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер", - отметили в Командовании Воздушных Сил.
Анна Конюченко, ZN.ua