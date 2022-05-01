Украинские защитники за сутки уничтожили девять воздушных целей врага

Противовоздушной обороной уничтожены два штурмовика Су-25 и 7 БПЛА роSSийских оккупантов, информирует ZN.ua.

Украинские защитники за сутки уничтожили девять воздушных целей врага
© ТАСС

Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отмечает, что в субботу, 30 апреля, украинские военные уничтожили 9 воздушных целей оккупантов.

"30 апреля поражено 9 воздушных целей рашистов. На этот раз противовоздушной обороной уничтожены два штурмовика Су-25 и 7 БПЛА роSSийских оккупантов", – говорится в сообщении.

"Приятно, что эффективнее работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК, как отечественного, так и иностранного производства, осваивают все большее число бойцов. Су-25 оккупантов - сбили именно с переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер", - отметили в Командовании Воздушных Сил.


Анна Конюченко, ZN.ua

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