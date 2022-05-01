В Киев приедет лидер германской оппозиции
Канцлер Шольц на данный момент на такой визит не решился, информирует
В понедельник, 2 мая, в Киев с визитом прибудет лидер главной оппозиционной партии Германии Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Об этом сообщает издание
«Лидер ХДС Фридрих Мерц в понедельник отправится в столицу Украины Киева. Совсем недавно Украину посетили политик Зеленых Антон Гофрейтер, депутат от СвДП Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн и политик от СДПГ Михаэль Рот», - пишет издание.
Впоследствии представитель оппозиции Якоб Шрот подтвердил планы поездки, не назвав даты: «Фридрих Мерц действительно планирует поездку в Украину».
Он добавил, что поддержка Германией Украины не является вопросом власти против оппозиции, а Мерц во время хочет выслушать и принять конкретные просьбы о поддержке от украинских собеседников в Германию, которые представит впоследствии правительству.