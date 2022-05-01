Около четырех суток движения роSSийских войск на территорию Украины не видно - Арестович
Советник Офиса Президента заявил, что нехватка резервов армии РФ существенно замедлила темпы наступления, информирует
За последние четверо суток движение военных подразделений роSSийских оккупантов на территорию Украины практически прекратилось. Об этом сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович.
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«Уже четыре дня не видно движения роSSийских войск из территории РоSSии в Украину. Особенно в направлении главного удара – города Изюма. Убитых среди россиян очень много, за последние три дня в результате наших ударов есть информация о 100 погибших в одном месте, 200 в другом, еще 100 на третьей позиции, на некоторых локациях тоже называют цифры 200-300 человек. Среди них есть и старшие офицеры», – сказал Арестович.
Советник Офиса Президента подчеркнул, что на изюмском направлении украинские войска существенно сбили темп наступления противника. По его словам, большую роль в этом сыграло уничтожение штабов оккупантов, а также отсутствие кадрового резерва армии РФ.