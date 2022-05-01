Около четырех суток движения роSSийских войск на территорию Украины не видно - Арестович

За последние четверо суток движение военных подразделений роSSийских оккупантов на территорию Украины практически прекратилось. Об этом сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live представитель ОП рассказал, что РоSSия на данный момент не переправляет войска со своей территории в Украину и атакует только введенными ранее силами.

«Уже четыре дня не видно движения роSSийских войск из территории РоSSии в Украину. Особенно в направлении главного удара – города Изюма. Убитых среди россиян очень много, за последние три дня в результате наших ударов есть информация о 100 погибших в одном месте, 200 в другом, еще 100 на третьей позиции, на некоторых локациях тоже называют цифры 200-300 человек. Среди них есть и старшие офицеры», – сказал Арестович.