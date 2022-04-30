За субботу защитники востока Украины уничтожили самолет и 81 оккупанта

Враг атаковал позиции шесть раз.

За 30 апреля роSSийские войска совершили шесть атак в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Потери врага по этому направлению сегодня составляют:

личного состава – 81

танков – 3

БМП – 6

БТР – 5

минометных расчетов – 1

АТТ (артиллерийский тягач) – 5

самолетов – 1

БПЛА – 1

Напомним, на Донецком направлении враг ведет активные боевые действия практически вдоль всей линии столкновения. Не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников. По данным Генштаба ВСУ, основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и предположительно осуществление дальнейшего наступления на Лиман, Славянск и Барвенково.