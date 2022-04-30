За субботу защитники востока Украины уничтожили самолет и 81 оккупанта

Враг атаковал позиции шесть раз.

За субботу защитники востока Украины уничтожили самолет и 81 оккупанта
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/24th.brigade

За 30 апреля роSSийские войска совершили шесть атак в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Потери врага по этому направлению сегодня составляют:

  • личного состава – 81
  • танков – 3
  • БМП – 6
  • БТР – 5
  • минометных расчетов – 1
  • АТТ (артиллерийский тягач) – 5
  • самолетов – 1
  • БПЛА – 1

Напомним, на Донецком направлении враг ведет активные боевые действия практически вдоль всей линии столкновения. Не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников. По данным Генштаба ВСУ, основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и предположительно осуществление дальнейшего наступления на Лиман, Славянск и Барвенково.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
Блок рекламы


Похожие новости
Центр противодействия дезинформации развенчал роSSийские фейки о ленд-лизе для УкраиныЦентр противодействия дезинформации развенчал роSSийские фейки о ленд-лизе для Украины
"Денацификация" Украины, русский язык и санкции в отношении РФ не обсуждаются на переговорах с Россией, - Подоляк"Денацификация" Украины, русский язык и санкции в отношении РФ не обсуждаются на переговорах с Россией, - Подоляк
Зеленский обсудил с Джонсоном оборонную поддержку УкраиныЗеленский обсудил с Джонсоном оборонную поддержку Украины
ОТГ "Восток" показала, как украинские бойцы уничтожили вражеские гаубицы "Мста-Б" вместе с боекомплектомОТГ "Восток" показала, как украинские бойцы уничтожили вражеские гаубицы "Мста-Б" вместе с боекомплектом
Более трех годовых бюджетов Бурятии: ВСУ уничтожили роSSийских танков на огромную суммуБолее трех годовых бюджетов Бурятии: ВСУ уничтожили роSSийских танков на огромную сумму
Макрон подтвердил Зеленскому готовность работать над «восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины»Макрон подтвердил Зеленскому готовность работать над «восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины»
Newsweek: Министр обороны США считает, что оборона Украины войдет в военную историюNewsweek: Министр обороны США считает, что оборона Украины войдет в военную историю
"Я это называю 911": Зеленский сделал важное заявление по гарантиям безопасности для Украины"Я это называю 911": Зеленский сделал важное заявление по гарантиям безопасности для Украины
Сбил 40 вражеских самолетов и погиб в неравном бою: американское издание посвятило статью "Призраку Киева"Сбил 40 вражеских самолетов и погиб в неравном бою: американское издание посвятило статью "Призраку Киева"
Украинские защитники на Изюмском направлении уничтожили более 30 единиц техники оккупантовУкраинские защитники на Изюмском направлении уничтожили более 30 единиц техники оккупантов
Последние новости
Подгружаем последние новости