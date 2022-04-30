За субботу защитники востока Украины уничтожили самолет и 81 оккупанта
Враг атаковал позиции шесть раз.
За 30 апреля роSSийские войска совершили шесть атак в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Потери врага по этому направлению сегодня составляют:
- личного состава – 81
- танков – 3
- БМП – 6
- БТР – 5
- минометных расчетов – 1
- АТТ (артиллерийский тягач) – 5
- самолетов – 1
- БПЛА – 1
Напомним, на Донецком направлении враг ведет активные боевые действия практически вдоль всей линии столкновения. Не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников. По данным Генштаба ВСУ, основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и предположительно осуществление дальнейшего наступления на Лиман, Славянск и Барвенково.