Эвакуацию людей из Попасной приостановили, рисковать не можем, - Гайдай

Из Попасной приостановили эвакуацию жителей.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, вывоз людей задержат до тех пор, пока "полностью не будет информации о вчерашнем событии с обстрелом вражеской ДРГ нашего эвакуационного транспорта".

"На проверку безопасности маршрута (возможно, нового) нужно время. Рисковать мы не можем", - добавил Гайдай.

Руководитель Луганской области также сообщил, что из Лисичанска и Северодонецка смогли сейчас вывезти 40 человек.

"В Днепр сегодня выехали 35 лисичан, из них четыре ребенка. Из Северодонецка автобус тронулся почти пустым - только пятеро местных решили выехать в безопасное место", - уточнил Сергей Гайдай.

Он сообщил, что для оставшихся жителей области завезены гуманитарные грузы, которые уже доставляют по бомбоубежищам.

Напомним, украинские военные смогли попасть на место исчезновения двух эвакуационных автобусов возле Попасной в Луганской области. Один автобус расстреляли оккупанты, здесь нашли следы крови, но людей нет. Другое транспортное средство исчезло, отсутствует связь с водителем.