Супергерой-легенда: ВСУ опровергли красивый фейк о "призраке Киева"

Погибший летчик Степан Тарабалка безусловно герой, но он «не "призрак Киева" и не сбил 40 самолетов», информирует ZN.ua.

Супергерой-легенда: ВСУ опровергли красивый фейк о
© Командование Воздушных сил ВСУ / Facebook

Слухи о гибели в бою легендарного летчика "призрака Киева" и о том, что им был Герой Украины Степан Тарабалка – это фейк. Об этом 30 апреля сообщили на Facebook-странице Командования Воздушных сил ВСУ.

«В очередной раз просим украинское общество не пренебрегать элементарными правилами информационной гигиены, не выдавать желаемое за действительное, проверять источники информации, прежде чем ее распространять. Герой Украины Степан Тарабалка не "призрак Киева" и он не сбил 40 самолетов», – говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил ВСУ.

13 марта майор Степан Тарабалка героически погиб в воздушном бою с превосходящими силами роSSийских оккупантов. Тогда о нем написали : «Это офицер нового поколения украинской армии, который начал свою офицерскую карьеру именно в то время, когда в Украину пришла война. Защита своей страны была для него сознательным выбором. Все знавшие Степана Тарабалко лично рассказывают, что он настоящий офицер и профессионал своего дела. На таких, как он, равняются подчиненные, а старшие командиры уверены, что все в подразделениях будет под контролем”.

Впоследствии в соцсетях начали распространять слухи, что Степан Тарабалка – это "призрак Киева", который только на протяжении 24 февраля сбил шесть вражеских самолетов, а в общей сложности сбил их 40. Об этом даже написал британский журнал The Times, якобы "получивший подтверждение от руководства Украины", что Тарабалка и был “призраком Киева”.

Однако Командование Воздушных сил ВСУ эту информацию опровергло, а о легендарном летчике пишет следующее: “Призрак Киева – это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут!”.

Также там добавили, что украинские военные летчики пока не учатся за границей на F-16, а американские бомбардировщики не летают над Украиной.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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