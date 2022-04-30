Оккупанты обстреляли пограничников на Черниговщине

Враг произвел около 40 выстрелов из миномета.

После полудня 30 апреля пограничники зафиксировали обстрел с территории РоSSии в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка" на Черниговщине.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120 мм калибра.

"Пограничные наряды при указанном обстреле не пострадали", - говорится в сообщении.

Также в небе над украинской территорией зафиксированы полеты дронов. Враг вел воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".

Напомним, что захватчики 28 апреля несколько раз обстреляли Черниговская область.

Также 23 апреля РоSSия обстреляла Черниговскую область со своей территории.