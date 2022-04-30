Утром 30 апреля из Луганской области эвакуировали 40 человек
Эвакуация продолжается.
Из Лисичанска представители украинской власти эвакуировали 35 жителей, среди которых дети, из Северодонецка – пятерых.
Об этом сообщает в Телеграм руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Несмотря на повышенные риски, мы проводим эвакуацию каждый день. Вчера потеряли два автобуса в Попасной, недавно один – в Рубежном. Стараемся спасти всех желающих, до которых еще можно добраться транспортом. Остаются в Луганской области еще и родители с детьми, которым лучше было бы скорее возобновить обучение. Но почему-то взрослые не спешат с эвакуацией. Вот сегодня спасли четырех детей из Лисичанска", - написал Гайдай.
В общей сложности, по его словам, 30 апреля уже выехали в другие области 40 человек. Эвакуация продолжается.
По словам Гайдая, роSSийские оккупанты в Луганской области хотят одолеть оборону ВСУ на Попаснянском направлении, в Горной общине и в Рубежном.
29 апреля роSSийские военные разрушили и повредили 20 домов и две школы в Луганской области. В Попасной на Луганщине роSSийские войска обстреляли два эвакуационных автобуса.