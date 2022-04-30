У оккупантов начинается паника от одного упоминания о Чернобаевке — аудиоперехват СБУ

Захватчики массово отказываются идти в наступление в этом направлении, информирует ZN.ua.

У оккупантов начинается паника от одного упоминания о Чернобаевке — аудиоперехват СБУ
© ZN.UA

У роSSийских захватчиков начинается паника от одного упоминания о Чернобаевке. Оккупанты массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут «дураков», которые готовы стать «пушечным мясом». Об этом свидетельствует новый перехват разговора оккупантов в Херсонской области, который опубликовала СБУ.

На записи – разговор командира батальона ВС РФ с командиром роты, прибывшим с пополнением с территорий оккупированной незаконными вооруженными формированиями «ДНР».

«Сегодня утром русские отказались, говорят: «Вы чего едете, вы мясо!». Они тут стояли, их послали туда (прим: на Чернобаевку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это – началась паника», - жалуется боевик из так называемой «ДНР».

Захватчик говорит, что после бегства россиян только 5 из 20 человек «нового пополнения из «ДНР» согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, роSSийский командир прибег к лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

«Но и это не подействовало… Что ж, сложно мотивировать людей, которые не знают, что они здесь делают», - отметили в СБУ.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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