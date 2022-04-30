Мир готов помочь спасти людей в Мариуполе, но РФ отвергает все предложения, - Подоляк

"Для РФ символически уничтожить Мариуполь и "Азов"".

?Мир готов помочь спасти людей в Мариуполе, но РФ отвергает все предложения, - Подоляк
Фото: Twitter

Мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от русских бомбардировок, но русская сторона отвергает все предложения.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, которого цитирует пресс-служба "Слуги народа".

"Президент, глава ОП постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли нам убедить роSSийскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя. Некоторые политические лидеры по своим личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что по гуманистическим соображениям нужно это сделать. Но, к сожалению , с роSSийской стороны нет никакой реакции", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что россияне демонстрируют абсолютную закрытость, неготовность разговаривать и идти хотя бы на какие-либо уступки с точки зрения гуманистической составляющей. Для них символически уничтожить Мариуполь и "Азов", обороняющий город.

"Там каждый день идут атаки с максимальным использованием всей тяжелой артиллерии, авиации для уничтожения Азовстали. РоSSияне понимают, что там находятся дети, гражданские, но продолжают бомбить", - отметил советник Главы ОП.

Впрочем, по его словам, и руководство Украины, и мировые лидеры не оставляют попыток договориться.

"В мире достаточно смелых людей, в частности политических лидеров, которые готовы выполнить посредническую миссию в Мариуполе. То есть мы едем туда, и десятки мировых лидеров готовы стоять рядом с нами, чтобы мы забрали людей. Мир хочет помочь решить эту великую гуманитарную катастрофу", – заверил Подоляк.

Напомним, на заводе Азовсталь в Мариуполе остаются сотни мирных жителей. В укрытие предприятия они пришли еще в феврале, когда началось полномасштабное наступление РоSSии. Все они еще ждут эвакуации, провести которую не дает враг.

Согласно сообщению Донецкой ОВА, на 29 апреля была запланирована попытка эвакуации гражданских с завода. Обновленной информации на этот счет пока нет.

28 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к безотлагательным переговорам для эвакуации людей из Мариуполя и рассчитывает на поддержку ООН. В ходе переговоров Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерреша РоSSия нанесла по Киеву ракетный удару.

Перед визитом в Украину Гутерреш посетил Москву. Пресс-секретарь Гутерриша сообщил, что Путин согласился на эвакуацию гражданских с Азовстали. Однако на следующий день в Кремле заявили, что "конкретных договоренностей относительно помощи в эвакуации мирных жителе с Азовстали не было".

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