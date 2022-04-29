Стратегическое поражение путина: Нуланд назвала основные задачи США в отношении Украины

Дипломат считает, что есть шанс наладить добрососедские отношения украинцев с россиянами.

Виктория Нуланд играет ведущую роль в проведении внешней политики США в отношении Украины и россии. В интервью изданию "Медуза" дипломат рассказала об основных задачах руководства США в отношении Украины.

Так, по словам Нуланд, одной из главных задач является стратегическое поражение путина и его режима, который развязал войну в Украине. "Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму непомерно дорого", - завила дипломат.

Также она добавила, что в США хотят, чтобы Украина не просто выстояла в этой войне, но и процветала как демократическое независимое государство. При этом, по мнению Виктории Нуланд, Украина должна укреплять отношения не только с Европой, но и с роSSийским народом.