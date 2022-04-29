Стратегическое поражение путина: Нуланд назвала основные задачи США в отношении Украины

Виктория Нуланд

Дипломат считает, что есть шанс наладить добрососедские отношения украинцев с россиянами.

Виктория Нуланд играет ведущую роль в проведении внешней политики США в отношении Украины и россии. В интервью изданию "Медуза" дипломат рассказала об основных задачах руководства США в отношении Украины.

Так, по словам Нуланд, одной из главных задач является стратегическое поражение путина и его режима, который развязал войну в Украине. "Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму непомерно дорого", - завила дипломат.

Также она добавила, что в США хотят, чтобы Украина не просто выстояла в этой войне, но и процветала как демократическое независимое государство. При этом, по мнению Виктории Нуланд, Украина должна укреплять отношения не только с Европой, но и с роSSийским народом.

Виктория Нуланд

По мнению представительницы Госдепа США, россияне тоже не заслуживают всех страданий, которые на них обрушивает эта война: "Тел убитых солдат, которые прибывают домой в гробах и мешках к их женам, матерям и детям, последствий экономических санкций. Но причина всему этому — только решение Путина начать войну в Украине вместо того, чтобы вложить всю свою энергию в укрепление самой РоSSии и ее экономики", - считает Нуланд.

Конгресс-США


Галина Струс, politeka.net

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