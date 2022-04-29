РФ использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия — ГУР Минобороны

В регионе очень активно работают спецслужбы РФ.

РФ использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия — ГУР Минобороны

РоSSия использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия, сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«30 лет назад РоSSийская Федерация оккупировала территорию Приднестровья. Каждый год там проводятся мобилизационные учения с размещенной на этой территории оперативной группой роSSийских войск. Во время учений отрабатываются оборонные и контрнаступательные действия с применением боеприпасов со складов в селе Колбасной. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды», – заявил Скибицкий.

Также Скибицкий добавил, что сегодняшняя ситуация в регионе – это явный сигнал о готовности РоSSии использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и потенциальных агрессивных действий против Республики Молдова.

«Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы РоSSийской Федерации. Совершенные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение Приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия роSSийских войск. Кроме того, взрывы на объектах будут подаваться как угроза населению региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики», - отметил представитель ГУР Минобороны.

По его словам, основная цель РФ – оставить этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет.

«Что касается самих терактов – это характерный почерк ФСБ РФ. По нашим данным все происходящее на территории Приднестровья находится под контролем ФСБ РФ», – добавил Скибицкий.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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