На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей студентов заставляют сдавать кровь для раненых оккупантов — Денисова

Известно о 700 случаях вынужденного донорства крови.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей студентов заставляют сдавать кровь для раненых оккупантов — Денисова

Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей заставляют студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для раненых роSSийских солдат. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Стало известно о 700 случаях вынужденного донорства крови в таких заведениях как Донецкий национальный университет, Донецкий национальный технический университет, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Донбасская юридическая академия, Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, Луганский медицинский университет, Луганский аграрный университет Луганский педагогический университет, Луганская академия внутренних дел», – говорится в сообщении.

Денисова подчеркнула, что действия РФ нарушают статью 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года.

Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РоSSии в Украину и призвала учесть эти факты нарушений прав человека в Украине.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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