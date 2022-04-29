На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей студентов заставляют сдавать кровь для раненых оккупантов — Денисова
Известно о 700 случаях вынужденного донорства крови.
Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей заставляют студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для раненых роSSийских солдат. Об этом
«Стало известно о 700 случаях вынужденного донорства крови в таких заведениях как Донецкий национальный университет, Донецкий национальный технический университет, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Донбасская юридическая академия, Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, Луганский медицинский университет, Луганский аграрный университет Луганский педагогический университет, Луганская академия внутренних дел», – говорится в сообщении.
Денисова подчеркнула, что действия РФ нарушают статью 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года.
Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РоSSии в Украину и призвала учесть эти факты нарушений прав человека в Украине.