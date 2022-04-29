"Кроме Очеретинского направления, обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском, Авдеевском направлениях".
РоSSияне использовали фосфорные снаряды при обстреле села в Донецкой области, - Кириленко
РоSSиине применили фосфорные снаряды при обстреле села Соловьево Очеретинской общины.
Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Также под обстрелом снова оказалось Ласточкино - поврежден жилой дом и магазин. Кроме Очеретинского направления, обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском, Авдеевском направлениях", - рассказал Кириленко.
По его словам, по Авдеевке захватчики ночью стреляли из "Градов", а утром совершили авианалет и продолжили обстрелы из реактивных систем по центру города.
"Ночью авиаудара потерпел и поселок Приволье Черкасской общины. Пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура. В Марьинской общине - обстрелы по всей линии фронта. Оккупанты перебили высоковольтную линию электропередач, таким образом полностью обесточив Красногоровку", - добавил глава Донетчины.
Он подчеркнул, что, несмотря на постоянные обстрелы и попытки россиян атаковать, ВСУ надежно удерживают все свои позиции в области.
Напомним, недавно в Гуляйполе в Запорожской области оккупанты применили "грады" и фосфорные бомбы.
В Луганской области враг сосредоточил основные усилия на захвате Рубежного и Северодонецка, используя авиацию и фосфорные бомбы.