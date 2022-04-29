РоSSияне использовали фосфорные снаряды при обстреле села в Донецкой области, - Кириленко

"Кроме Очеретинского направления, обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском, Авдеевском направлениях".

РоSSиине применили фосфорные снаряды при обстреле села Соловьево Очеретинской общины.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Также под обстрелом снова оказалось Ласточкино - поврежден жилой дом и магазин. Кроме Очеретинского направления, обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском, Авдеевском направлениях", - рассказал Кириленко.

По его словам, по Авдеевке захватчики ночью стреляли из "Градов", а утром совершили авианалет и продолжили обстрелы из реактивных систем по центру города.

"Ночью авиаудара потерпел и поселок Приволье Черкасской общины. Пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура. В Марьинской общине - обстрелы по всей линии фронта. Оккупанты перебили высоковольтную линию электропередач, таким образом полностью обесточив Красногоровку", - добавил глава Донетчины.

Он подчеркнул, что, несмотря на постоянные обстрелы и попытки россиян атаковать, ВСУ надежно удерживают все свои позиции в области.

Напомним, недавно в Гуляйполе в Запорожской области оккупанты применили "грады" и фосфорные бомбы.

В Луганской области враг сосредоточил основные усилия на захвате Рубежного и Северодонецка, используя авиацию и фосфорные бомбы.