РоSSияне использовали фосфорные снаряды при обстреле села в Донецкой области, - Кириленко

"Кроме Очеретинского направления, обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском, Авдеевском направлениях".

РоSSияне использовали фосфорные снаряды при обстреле села в Донецкой области, - Кириленко
Фото: Донецька ОДА

РоSSиине применили фосфорные снаряды при обстреле села Соловьево Очеретинской общины.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Также под обстрелом снова оказалось Ласточкино - поврежден жилой дом и магазин. Кроме Очеретинского направления, обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском, Авдеевском направлениях", - рассказал Кириленко.

По его словам, по Авдеевке захватчики ночью стреляли из "Градов", а утром совершили авианалет и продолжили обстрелы из реактивных систем по центру города.

"Ночью авиаудара потерпел и поселок Приволье Черкасской общины. Пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура. В Марьинской общине - обстрелы по всей линии фронта. Оккупанты перебили высоковольтную линию электропередач, таким образом полностью обесточив Красногоровку", - добавил глава Донетчины.

Он подчеркнул, что, несмотря на постоянные обстрелы и попытки россиян атаковать, ВСУ надежно удерживают все свои позиции в области.

Напомним, недавно в Гуляйполе в Запорожской области оккупанты применили "грады" и фосфорные бомбы.

В Луганской области враг сосредоточил основные усилия на захвате Рубежного и Северодонецка, используя авиацию и фосфорные бомбы.

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