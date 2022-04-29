Враг, в частности, стрелял по развилке между тремя селами Шосткинского района.
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2022-04-29
Оккупанты выпустили с территории РФ на Сумщину 30 мин, – пограничники
Сегодня утром враг с территории РоSSии обстрелял Сумскую область.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Пограничники зафиксировали прилеты более тридцати минометных мин, выпущенных со стороны роSSийского села Городище.
"В одном случае враг гатил по развилке между тремя селами Шосткинского района Сумской области", - говорится в сообщении.
Во время другого обстрела рашистов мины рвались на окраине одного из этих деревень.
Напомним, роSSийские войска вечером 27 апреля нанесли более полусотни ударов по одной из общин в Сумской области.