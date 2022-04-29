Оккупанты выпустили с территории РФ на Сумщину 30 мин, – пограничники

Враг, в частности, стрелял по развилке между тремя селами Шосткинского района.

Оккупанты выпустили с территории РФ на Сумщину 30 мин, – пограничники

Сегодня утром враг с территории РоSSии обстрелял Сумскую область.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники зафиксировали прилеты более тридцати минометных мин, выпущенных со стороны роSSийского села Городище.

"В одном случае враг гатил по развилке между тремя селами Шосткинского района Сумской области", - говорится в сообщении.

Во время другого обстрела рашистов мины рвались на окраине одного из этих деревень.

Напомним, роSSийские войска вечером 27 апреля нанесли более полусотни ударов по одной из общин в Сумской области.

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