Глава Офиса президента подчеркнул, что РоSSию нужно лишить права вето в Совбезе ООН.
Во время встречи генсека ООН с Зеленским в Киеве РоSSия нанесла по столице ракетный удар
Вечером четверга, 28 апреля, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и командой Офиса президента.
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
"Сегодня встречаюсь в Киеве с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Приветствую в Украине! Очень важно, что в это непростое время вы приехали в нашу страну", – написал президент и опубликовал видео встречи.
Фото со встречи обнародовал глава ОП Андрей Ермак.
В ходе визита Генерального секретаря ООН в Киев РоSSия обстреляла столицу ракетами.
"Это доказательство того, что нам нужна скорая победа над РФ и вокруг Украины должен объединиться весь цивилизованный мир. Должны действовать быстро. Больше оружия, больше усилий по решению гуманитарных вопросов, больше помощи. Потому что каждый день Украина платит большую цену за защиту демократии и Свободы. И в этой борьбе мы не можем проиграть", – отметил глава ОП.
Андрей Ермак подчеркнул, что РоSSию нужно лишить права вето в Совбезе ООН.
Как сообщалось, сегодня Генеральный секретарь ООН во время визита в Украину посетил Бородянку Киевской области.
27 апреля генсек ООН прибыл в Украину. Перед этим он посетил Москву, где встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Также генсек ООН провел встречу с Владимиром Путиным. Они обсудили предложения гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта в связи с ситуацией в Мариуполе.