Швейцария ввела новые санкции против РФ

Федеральный совет Швейцарии ввел дополнительные санкции против РФ в рамках исполнения решения об имплетентации пятого пакета санкций ЕС . Об этом сообщается на сайте Федерального совета, передает ЭП.

«Решением от 27 апреля Швейцария предпринимает новые меры, принятые ЕС 8 апреля с учетом продолжающейся военной агрессии РоSSии в Украине. На заседании 13 апреля Федеральный совет принял решение принять пятый пакет санкций ЕС .

Новые меры включают в себя далеко идущие санкции в отношении товаров, включая запрет на импорт древесины и угля, а также товаров, которые являются важными источниками дохода для РоSSии (например, цемент, морепродукты, икра).

Также предусмотрен запрет на экспорт товаров, которые могут помочь укрепить промышленные мощности РоSSии (например, промышленных роботов или химической продукции)", — говорится в заявлении.

Финансовые санкции

Запрещается какая-либо поддержка государственных и публичных русских организаций. В Швейцарии также теперь нельзя регистрировать трасты для граждан РоSSии или физических или юридических лиц, проживающих в РоSSии.

Услуги для таких трастов также запрещаются, говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии. Ограничения вступили в силу в 18.00 27 апреля 2022 года.

Напомним

26 апреля польское правительство ввело дополнительные санкции против 35 роSSийских и белорусских компаний, а также против 15 олигархов в ответ на агрессию РФ против Украины.