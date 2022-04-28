Швейцария ввела новые санкции против РФ

Федеральный совет Швейцарии ввел дополнительные санкции против РФ в рамках исполнения решения об имплетентации пятого пакета санкций ЕС. Об этом сообщается на сайте Федерального совета, передает ЭП.

Швейцария ввела новые санкции против РФ

«Решением от 27 апреля Швейцария предпринимает новые меры, принятые ЕС 8 апреля с учетом продолжающейся военной агрессии РоSSии в Украине. На заседании 13 апреля Федеральный совет принял решение принять пятый пакет санкций ЕС.

Новые меры включают в себя далеко идущие санкции в отношении товаров, включая запрет на импорт древесины и угля, а также товаров, которые являются важными источниками дохода для РоSSии (например, цемент, морепродукты, икра).

Также предусмотрен запрет на экспорт товаров, которые могут помочь укрепить промышленные мощности РоSSии (например, промышленных роботов или химической продукции)", — говорится в заявлении.

Финансовые санкции

Запрещается какая-либо поддержка государственных и публичных русских организаций. В Швейцарии также теперь нельзя регистрировать трасты для граждан РоSSии или физических или юридических лиц, проживающих в РоSSии.

Услуги для таких трастов также запрещаются, говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии. Ограничения вступили в силу в 18.00 27 апреля 2022 года.

Напомним

26 апреля польское правительство ввело дополнительные санкции против 35 роSSийских и белорусских компаний, а также против 15 олигархов в ответ на агрессию РФ против Украины.

27 апреля Польша призвала согласовать на уровне ЕС механизм, позволяющий изымать роSSийские активы и направлять их в пользу Украины

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
"Я видел эти списки": появились новые подробности зверств оккупантов на Киевщине"Я видел эти списки": появились новые подробности зверств оккупантов на Киевщине
Шольц долго сопротивлялся: в Германии проголосовали за быстрые поставки тяжелого вооружения в УкраинуШольц долго сопротивлялся: в Германии проголосовали за быстрые поставки тяжелого вооружения в Украину
Враг наращивает темпы наступления и хочет окружить войска ВСУ: новые данные от ГенштабаВраг наращивает темпы наступления и хочет окружить войска ВСУ: новые данные от Генштаба
Около 600 роSSийских танков уничтожены с начала войны против Украины - британский министр обороныОколо 600 роSSийских танков уничтожены с начала войны против Украины - британский министр обороны
ПАСЕ поддержала создание международного трибунала для расследования преступлений РФ против УкраиныПАСЕ поддержала создание международного трибунала для расследования преступлений РФ против Украины
Добавляют новые цели: оккупанты планируют захват сразу двух сел в Харьковской областиДобавляют новые цели: оккупанты планируют захват сразу двух сел в Харьковской области
Государства-члены ОДКБ, кроме РФ и Беларуси, не поддерживают войну против Украины – ГУР МОУГосударства-члены ОДКБ, кроме РФ и Беларуси, не поддерживают войну против Украины – ГУР МОУ
Военное руководство РФ значительно занижает потери оккупантов на войне против Украины — аудиоперехват СБУВоенное руководство РФ значительно занижает потери оккупантов на войне против Украины — аудиоперехват СБУ
Украина может применять британское оружие против целей на территории РоSSии – ДжонсонУкраина может применять британское оружие против целей на территории РоSSии – Джонсон
Кремлю придется за все заплатить: Подоляк спрогнозировал, кто выступит против путинаКремлю придется за все заплатить: Подоляк спрогнозировал, кто выступит против путина
Последние новости
Подгружаем последние новости