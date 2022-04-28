В Гданьске появилась площадь Героического Мариуполя - мэрия

В Гданське (Польша) депутаты назвали в честь Мариуполя площадь на перекрестке улиц Partyzant?w и Matki Polki в микрорайоне Ужещ. Теперь она будет называться площадь Героического Мариуполя.

Об этом сообщили на официальном сайте города Гданськ.

Это решение депутаты горсовета поддержали единогласно.

Предложение подал городской голова украинского города Вадим Бойченко. В онлайн-режиме он обратился с такой инициативой к депутатам польского города на одной из сессий.

Что интересно – всего в нескольких десятках метров от сквера расположено здание Генерального консульства РФ .

Напомним, в конце марта появилась информация, что одну из улиц Гданська переименуют в честь города-героя Мариуполя.