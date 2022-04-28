Вторая армия мира училась летать: в рф столкнулись два вертолета, появились кадры с места ЧП

В Сети показали, что осталось от вертолетов.

Два военных вертолета столкнулись в Саратовской области РоSSии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Кадры с места происшествия публикуют в Телеграм-каналах.

Сообщается, что по предварительным данным, вертолеты были военными.

В свою очередь, мэр Саратова заявил, что совершавший учебный полет вертолет "Ансат" упал в Саратове, экипаж, по предварительным данным, покинул его при помощи парашютов, один из пилотов найден живым.

Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что два учебных вертолета столкнулись в воздухе, по предварительным данным, в Саратовской области, оба пилота катапультировались.

В Телеграм-каналах пишут, что один из членов экипажа, Иван Бульбачкин, спасся. Он контужен. Второго ищут, недавно он ответил на телефонный звонок.