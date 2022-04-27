WP: Война в Украине может стать для РоSSии тем, чем Афганистан стал для США

В понедельник Владимир Путин жаловался гостям в Кремле, что враги пытаются «победить на поле битвы» и «уничтожить РоSSию изнутри». Наверное, впервые его сложно назвать параноиком.

Запад становится все более решительным по поводу войны в Украине. Месяцами администрация Джо Байдена умоляла Путина найти «выгодный выход» из конфронтации. Теперь США откровенно заявили, что их цель – это помочь Украине победить РоSSию и выключить путинскую военную машину, чтобы она больше не угрожала соседям в будущем, – пишет Washington Post .