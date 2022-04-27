WP: Война в Украине может стать для РоSSии тем, чем Афганистан стал для США

Выход из войны на данный момент уже должен казаться Путину довольно привлекательной идеей, информирует ZN.ua.

WP: Война в Украине может стать для РоSSии тем, чем Афганистан стал для США
© unsplash/fu_psi

В понедельник Владимир Путин жаловался гостям в Кремле, что враги пытаются «победить на поле битвы» и «уничтожить РоSSию изнутри». Наверное, впервые его сложно назвать параноиком.

Запад становится все более решительным по поводу войны в Украине. Месяцами администрация Джо Байдена умоляла Путина найти «выгодный выход» из конфронтации. Теперь США откровенно заявили, что их цель – это помочь Украине победить РоSSию и выключить путинскую военную машину, чтобы она больше не угрожала соседям в будущем, – пишет Washington Post.

Министр обороны Ллойд Остин, обычно осторожно подбирающий слова, в понедельник после поездки в Киев откровенно заявил: «Мы хотим видеть РоSSию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вторжения, как в Украину». Он повторил этот сигнал во вторник во время переговоров с союзниками по НАТО в Германии.


Лесь Димань, ZN.ua

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