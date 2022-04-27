The Hill: РоSSия – страна третьего мира, и мародерство ее армии это доказало

Путин должен был знать, что страна с нищей экономикой и недисциплинированной армией не способна победить в войне, информирует ZN.ua.

The Hill: РоSSия – страна третьего мира, и мародерство ее армии это доказало
© скриншот видео Youtube

Пока роSSийские мужчины убивают, насилуют и грабят в Украине, их семьи наслаждаются «военной добычей». Взять, например, Ольгу Быковскую, мать, которая живет в Феодосии в оккупированном Крыму. СБУ недавно опубликовала запись телефонного разговора этой женщины с мужем - Романом Быковским.

«Давай, насилуй там украинских баб и мне не говори. Понял? Главное, предохраняйся», – сказала она.

Пара приехала в оккупированный Крым из Орловской области РоSSии. Быковский воевал против Украины в Херской области, пишет на страницах The Hill профессор политологии в Университете Рутгерса Александр Мотыль. Он напоминает также об объявлении другой россиянки, пытавшейся за 2400 рублей продать дрель, которую ее муж привез «из спецоперации в Украине». Еще один мужчина в РоSSии в телефонном разговоре преказывал сыну, атаковавшему Харьков, разбирать Mercedes украинцев, потому что «детали к ним дорогие». Такие случаи не единичны. РоSSийские солдаты отправляют домой целые кучи награбленных в Украине вещей. Согласно карте, которую составили украинские IT-специалисты, роSSийские солдаты разослали краденые вещи равномерно по всей территории РоSSии, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Туда посылок было отправлено в разы больше.


Лесь Димань, ZN.ua

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