The Hill: РоSSия – страна третьего мира, и мародерство ее армии это доказало
Путин должен был знать, что страна с нищей экономикой и недисциплинированной армией не способна победить в войне, информирует
Пока роSSийские мужчины убивают, насилуют и грабят в Украине, их семьи наслаждаются «военной добычей». Взять, например, Ольгу Быковскую, мать, которая живет в Феодосии в оккупированном Крыму. СБУ недавно опубликовала запись телефонного разговора этой женщины с мужем - Романом Быковским.
«Давай, насилуй там украинских баб и мне не говори. Понял? Главное, предохраняйся», – сказала она.
Пара приехала в оккупированный Крым из Орловской области РоSSии. Быковский воевал против Украины в Херской области, пишет на страницах