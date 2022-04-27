The Hill: РоSSия – страна третьего мира, и мародерство ее армии это доказало

Пока роSSийские мужчины убивают, насилуют и грабят в Украине, их семьи наслаждаются «военной добычей». Взять, например, Ольгу Быковскую, мать, которая живет в Феодосии в оккупированном Крыму. СБУ недавно опубликовала запись телефонного разговора этой женщины с мужем - Романом Быковским.

«Давай, насилуй там украинских баб и мне не говори. Понял? Главное, предохраняйся», – сказала она.