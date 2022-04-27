Оставили после себя тесты на наркотики и мусор: как выглядит музей в Чернобыле после оккупантов, фото

РоSSийские оккупанты разграбили музей-инсталляцию “Звезда Полынь” в Чернобыле, где они минировали даже деревья и пачки из-под сигарет, а взамен оставили мусор.

Соответствующие фото опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует Апостроф .

Экспонаты россиян не заинтересовали. Они вынесли все телевизоры, вплоть до самого маленького.

“Кроме того, экспозиция также "обогатилась" вещами, оставшимися после этих незваных "гостей": остатками продуктовых наборов второй армии мира с истекшим еще в ноябре прошлого года сроком хранения консервами, тестовыми наборами для определения уровня наркотического опьянения…”, – говорится в сообщении.

Также в помещении музея были обнаружены карты с отметками наступательных действий, роSSийский флаги, гранаты, мины и боеприпасы.