Оставили после себя тесты на наркотики и мусор: как выглядит музей в Чернобыле после оккупантов, фото
РоSSийские оккупанты разграбили музей-инсталляцию “Звезда Полынь” в Чернобыле, где они минировали даже деревья и пачки из-под сигарет, а взамен оставили мусор.
Соответствующие фото опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует
Экспонаты россиян не заинтересовали. Они вынесли все телевизоры, вплоть до самого маленького.
“Кроме того, экспозиция также "обогатилась" вещами, оставшимися после этих незваных "гостей": остатками продуктовых наборов второй армии мира с истекшим еще в ноябре прошлого года сроком хранения консервами, тестовыми наборами для определения уровня наркотического опьянения…”, – говорится в сообщении.
Также в помещении музея были обнаружены карты с отметками наступательных действий, роSSийский флаги, гранаты, мины и боеприпасы.